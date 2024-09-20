Алонсо – про футбольний графік: матчів стало занадто багато

Іспанський наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився щодо футбольного графіку, він вважає, що поєдинків стало занадто багато.

Його слова передає AS.

"Я розумію Родрі та інших гравців. Матчів стало занадто багато. До футболістів треба прислухатися, їх потрібно залучати до прийняття подібних рішень. Тому що ми всі хочемо, щоб футбол розвивався у кращу сторону", – сказав Алонсо.

Нагадаємо, раніше про щільний графік висловилися гравці Манчестер Сіті Родрі, Кевін Де Брейне та Бернарду Сілва. Вони звинуватили УЄФА та ФІФА у байдужості стосовно цього питання, а також заявили, що футболісти близькі до страйку, якщо проблема із графіками не буде вирішуватися.