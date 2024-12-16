Лідери Баварії відновили тренування після травм

Лідери мюнхенської Баварії Гаррі Кейн та Альфонсо Девіс відновили повноцінні тренування після ушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Нагадаємо, англійський форвард отримав розтягнення м'язів та пропустив переможний матч проти Шахтаря.

Альфонсо Девіс також приєднався до основної групи гравців, після травми у матчі із Гайденгаймом.

У поточному сезоні на рахунку Кейна 19 матчів, в яких англієць забив 20 голів та віддав дев'ять результативних передач.

Девіс за 20 зіграних поєдинків зміг записати на свій рахунок два асисти.

Наступний матч "Рекордмайстер" проведуть проти РБ Лейпциг в межах Бундесліги. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 20 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що боси Баварії зацікавлені о продовженні контракту зі своєю легендою.