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Баварії потрібен тренер: топовий тенісист звернувся до Гвардіоли

Игорь Чернявский — 7 липня, 15:05
Баварії потрібен тренер: топовий тенісист звернувся до Гвардіоли

Четверта ракетка світу Александр Звєрєв жартома попросив Пепа Гвардіолу повернутися в Баварію, а потім запропонував йому стати своїм тренером з тенісу.

Дворазовий фіналіст турнірів Grand Slam зробив це під час флешінтерв’ю на Вімблдоні.

"Сьогодні у нас дуже багато знаменитих гостей. Легенда футболу Пеп Гвардіола. Коли я побачив Пепа, то почав нервувати протягом кількох наступних геймів. Дуже дякую за те, що ви прийшли, це великий привілей — грати у вашій присутності.

І останнє — Баварії Мюнхен потрібен тренер. А якщо ви втомилися від футболу, то можете в будь-який момент тренувати мене на тенісному корті", — сказав Звєрєв.

У третьому колі Вімблдону Александр впевнено переміг Кемерона Норрі (6:4, 6:4, 7:6(15). Його наступним суперником буде Тейлор Фріц.

Зазначимо, що Пеп Гвардіола тренував Баварію з 2013 до 2016 року. Нещодавно новим головним тренером мюнхенців став бельгієць Венсан Компані, який грав під керівництвом Пепа в Манчестер Сіті.

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