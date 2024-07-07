Баварії потрібен тренер: топовий тенісист звернувся до Гвардіоли
Четверта ракетка світу Александр Звєрєв жартома попросив Пепа Гвардіолу повернутися в Баварію, а потім запропонував йому стати своїм тренером з тенісу.
Дворазовий фіналіст турнірів Grand Slam зробив це під час флешінтерв’ю на Вімблдоні.
"Сьогодні у нас дуже багато знаменитих гостей. Легенда футболу Пеп Гвардіола. Коли я побачив Пепа, то почав нервувати протягом кількох наступних геймів. Дуже дякую за те, що ви прийшли, це великий привілей — грати у вашій присутності.
І останнє — Баварії Мюнхен потрібен тренер. А якщо ви втомилися від футболу, то можете в будь-який момент тренувати мене на тенісному корті", — сказав Звєрєв.
У третьому колі Вімблдону Александр впевнено переміг Кемерона Норрі (6:4, 6:4, 7:6(15). Його наступним суперником буде Тейлор Фріц.
Зазначимо, що Пеп Гвардіола тренував Баварію з 2013 до 2016 року. Нещодавно новим головним тренером мюнхенців став бельгієць Венсан Компані, який грав під керівництвом Пепа в Манчестер Сіті.