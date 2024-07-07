Баварії потрібен тренер: топовий тенісист звернувся до Гвардіоли

Четверта ракетка світу Александр Звєрєв жартома попросив Пепа Гвардіолу повернутися в Баварію, а потім запропонував йому стати своїм тренером з тенісу.

Дворазовий фіналіст турнірів Grand Slam зробив це під час флешінтерв’ю на Вімблдоні.

"Сьогодні у нас дуже багато знаменитих гостей. Легенда футболу Пеп Гвардіола. Коли я побачив Пепа, то почав нервувати протягом кількох наступних геймів. Дуже дякую за те, що ви прийшли, це великий привілей — грати у вашій присутності.

І останнє — Баварії Мюнхен потрібен тренер. А якщо ви втомилися від футболу, то можете в будь-який момент тренувати мене на тенісному корті", — сказав Звєрєв.