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Жирона з дебютним голом Соліса обіграла Алавес: огляд матчу Ла Ліги

Олександр Булава — 11 січня 2025, 18:25
Жирона з дебютним голом Соліса обіграла Алавес: огляд матчу Ла Ліги
x.com/gironafc

Жирона у матчі 19 туру іспанської Ла Ліги на виїзді мінімально обіграла Алавес.

Огляд матчу

Єдиний гол в поєдинку на рахунку 20-річного колумбійського півзахисника Джона Соліса. Для гравця це дебютний гол за каталонський клуб.

Український півзахисник каталонців Віктор Циганков зіграв вперше за шість матчів, українець з'явився у другому таймі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
19 тур, 11 січня

Алавес – Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Соліс

Раніше повідомлялося, що Жирона найближчими днями зареєструє українського воротаря Владислава Крапивцова на матчі чемпіонату Іспанії.

Алавес Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Жирона

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