Жирона з дебютним голом Соліса обіграла Алавес: огляд матчу Ла Ліги

Жирона у матчі 19 туру іспанської Ла Ліги на виїзді мінімально обіграла Алавес.

Огляд матчу

Єдиний гол в поєдинку на рахунку 20-річного колумбійського півзахисника Джона Соліса. Для гравця це дебютний гол за каталонський клуб.

Український півзахисник каталонців Віктор Циганков зіграв вперше за шість матчів, українець з'явився у другому таймі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

19 тур, 11 січня

Алавес – Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Соліс

Раніше повідомлялося, що Жирона найближчими днями зареєструє українського воротаря Владислава Крапивцова на матчі чемпіонату Іспанії.