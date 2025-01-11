Жирона з дебютним голом Соліса обіграла Алавес: огляд матчу Ла Ліги
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Жирона у матчі 19 туру іспанської Ла Ліги на виїзді мінімально обіграла Алавес.
Огляд матчу
Єдиний гол в поєдинку на рахунку 20-річного колумбійського півзахисника Джона Соліса. Для гравця це дебютний гол за каталонський клуб.
Український півзахисник каталонців Віктор Циганков зіграв вперше за шість матчів, українець з'явився у другому таймі.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
19 тур, 11 січня
Гол: 0:1 – 90+1 Соліс
Раніше повідомлялося, що Жирона найближчими днями зареєструє українського воротаря Владислава Крапивцова на матчі чемпіонату Іспанії.