Аль-Наср хоче підписати нову угоду з Роналду

Саудівський Аль-Наср хоче продовжити контракт з португальським нападником Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Клуб вже розпочав переговори з 39-річним гравцем щодо продовження угоди на рік. Його чинний договір завершується влітку 2025 року.

Зазначається, що сам португалець більше не планує повертатися грати до Європи, але і не поспішає продовжувати угоду.

Минулого сезону він забив 44 голи й віддав 13 результативних передач у 45 матчах.

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив історичний рекорд на Євро-2024.