Роналду встановив рекорд у чемпіонаті Саудівської Аравії

Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії.

Кріштіану в матчі останнього 34 туру чемпіонату проти Аль-Іттіхада (4:2) оформив дубль.

За підсумками сезону-2023/24 Роналду забив 35 м'ячів та віддав 11 асистів в 31 поєдинку. Португалець встановив новий рекорд ліги за кількістю голів.

Попереднє досягнення належало марокканському нападнику Аль-Іттіхада Абдерразаку Амдаллі, який забив 34 голи в сезоні-2019/20.

Нагадаємо, 39-річний Роналду потрапив у заявку збірної Португалії на Європ-2024. Для Кріштіану це буде шоста континентальна першість у кар'єрі.