Ми не розглядаємо інших варіантів: Агент Ольмо – про продовження кар’єри Дані за Барселону

Агент Дані Ольмо Енді Бара заявив, що його клієнт має намір продовжити виступи в складі каталонського клубу.

Слова агента передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Дані прийняв рішення - залишитися у Барселоні, оскільки він хоче грати за цей клуб.

Ми не розглядаємо ніяких інших варіантів. Ольмо хоче грати за Барселону", – сказав Бара.

Нагадаємо, суд першої інстанції №47 міста Барселони відмовив "синьо-гранатовим" задовольнив апеляцію на заборону реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону у Ла Лізі.

Щоб зареєструвати гравців, треба було зробити це до кінця року, тобто до 23.59 31 грудня 2024-го.

Цього сезону Дані Ольмо зіграв у 15 матчах за клуб, забив 6 голів та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялось, що у "блауграни" є варіант "Б", щоб зареєструвати цих двох гравців.