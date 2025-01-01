Ми не розглядаємо інших варіантів: Агент Ольмо – про продовження кар’єри Дані за Барселону
Агент Дані Ольмо Енді Бара заявив, що його клієнт має намір продовжити виступи в складі каталонського клубу.
Слова агента передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Дані прийняв рішення - залишитися у Барселоні, оскільки він хоче грати за цей клуб.
Ми не розглядаємо ніяких інших варіантів. Ольмо хоче грати за Барселону", – сказав Бара.
Нагадаємо, суд першої інстанції №47 міста Барселони відмовив "синьо-гранатовим" задовольнив апеляцію на заборону реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону у Ла Лізі.
Щоб зареєструвати гравців, треба було зробити це до кінця року, тобто до 23.59 31 грудня 2024-го.
Цього сезону Дані Ольмо зіграв у 15 матчах за клуб, забив 6 голів та віддав 1 асист.
Раніше повідомлялось, що у "блауграни" є варіант "Б", щоб зареєструвати цих двох гравців.