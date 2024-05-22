Агент Луніна запропонував Челсі нового головного тренера

Відомий агент Жорже Мендеш, який нещодавно почав працювати з українським воротарем Реала Андрієм Луніним, запропонував свого клієнта на посаду головного тренера Челсі.

Про це повідомляє видання Mirror.

Наставник Порту Сержіу Консейсау став однією з кандидатур на заміну Маурісіо Почеттіно, який покинув лондонський клуб напередодні.

Зазначається, що Челсі шукає молодого тренера, який готовий працювати в нинішній структурі.

У квітні Порту міг припинити співпрацю з Консейсау. Така ситуація склалася через те, що в клубі Андре Віллаш-Боаш замінив Жорже Нуну Пінту да Кошту на посаді президента клубу.