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Агент Луніна запропонував Челсі нового головного тренера

Станіслав Лисак — 22 травня, 17:37
Агент Луніна запропонував Челсі нового головного тренера

Відомий агент Жорже Мендеш, який нещодавно почав працювати з українським воротарем Реала Андрієм Луніним, запропонував свого клієнта на посаду головного тренера Челсі.

Про це повідомляє видання Mirror.

Наставник Порту Сержіу Консейсау став однією з кандидатур на заміну Маурісіо Почеттіно, який покинув лондонський клуб напередодні.

Зазначається, що Челсі шукає молодого тренера, який готовий працювати в нинішній структурі.

У квітні Порту міг припинити співпрацю з Консейсау. Така ситуація склалася через те, що в клубі Андре Віллаш-Боаш замінив Жорже Нуну Пінту да Кошту на посаді президента клубу.

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Челсі

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