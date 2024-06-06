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Довбик підтвердив переговори з італійськими клубами

Олександр Булава — 6 червня, 23:59
Довбик підтвердив переговори з італійськими клубами

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик веде переговори з італійськими клубами.

Про це форвард розповів у коментарі УАФ.

"Мій агент Олексій Люндовський спілкується з італійськими клубами.

Чи відволікає це від Євро? Це все вже йде по десятому колу. Я уже спокійно на це реагую", — сказав Довбик.

Раніше повідомлялося, що Артем потрапив у сферу інтересів італійського Наполі. Клуб розглядає українця як заміну Віктору Осімгену, який може перейти в ПСЖ у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Довбик отримав "трофей Пічічі", ставши найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії в цьому сезоні. В українця — 24 голи.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Артем Довбик

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