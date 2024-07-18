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Ювентус може розпрощатися зі своїм півзахисником

Андрій Яросименко — 18 липня, 09:53
Ювентус може розпрощатися зі своїм півзахисником

Півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо може покинути клуб.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст має намір покинути "зебр" та перейти до нового клубу на правах вільного агента. Його контракт із Ювентусом закінчився наприкінці червня 2024 року. Наразі агенти футболіста вже контактують з деякими клубами щодо його підписання.

В минулому сезоні Адрієн провів за "біло-чорних" 35 матчів, у яких відзначився п'ятьма забитими голами та 3 гольовими передачами.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 35 млн євро.

Нагадаємо, раніше Ювентус підписав голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо.

Рабьо Ювентус

Рабьо

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