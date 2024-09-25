Колос забив 10 голів у ворота ЕМС-Поділля, Шахтар зазнав розгрому у 6 турі чемпіонату України

Сьогодні, 25 вересня, відбулися 4 матчі жіночого чемпіонату України з футболу.

Стартував ігровий день у селищі Щасливе, де Шахтар приймав амбітну одеську команду Сістерс. Господарки до 23 хвилини пропустили двічі. Після цього одеситки збавили темп. Футболістки "помаранчево-чорних" заграли активніше, але відзначитись не зуміли. Ближче до кінця гри Сістерс забили ще раз.

Кривбас не відчув проблем у матчі з Оболонню – 3:0. Таку ж перемогу, але на виїзді, святкували гравчині Металіста 1925 над Ладомиром.

Колос вдома розгромив вінницький ЕМС-Поділля, забивши суперницям 10 голів без відповіді.

Чемпіонат України – Вища ліга, жінки

6 тур, 25 вересня

Шахтар – Сістерс 0:3 (0:2)

Кривбас – Оболонь 3:0 (0:0)

Ладомир – Металіст 1925 0:3 (0:2)

Колос – ЕМС-Поділля 10:0 (6:0)

Матч Ворскла – Пантери (Умань) перенесений через участь чемпіонок України у кваліфікації Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у першій грі полтавчанки мінімально поступилися шотландському Селтіку.