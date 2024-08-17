Динамо впевнено перемогло Карпати: огляд матчу 3 туру УПЛ

Київське Динамо здобуло вольову перемогу над львівськими Карпатами в матчі 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ

3 тур, 17 серпня

Карпати — Динамо 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 — Очеретько 1, 1:1 — Піхальонок 23, 1:2 — Ванат 58, 1:3 — Ярмоленко

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк, Бабогло (к), Полегенько, Альварес, Очеретько, Чачуа, Костенко, Підлепенець, Невес.

Динамо: Бущан (к), Вівчаренко, Волошин, Ванат, Лонвейк, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Михавко, Біловар, Піхальонок.

Попередження: Очеретько 79

Нагадаємо, в попередньому турі Карпати сенсаційно розбили Кривбас, в Динамо в непростому поєдинку здолало Верес.

Кияни на тижні зіграють у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга. Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на Люблін Арені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на стадіоні "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00.