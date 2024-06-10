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Молодий талант Манчестер Юнайтед може перейти в Барселону

Микола Дендак — 10 червня, 22:36
Молодий талант Манчестер Юнайтед може перейти в Барселону

Новий головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік хоче підписати молодого таланта Манчестер Юнайтед Коббі Мейну.

Про це повідомляє Daily sports з посиланням на El Nacional.

Зазначається, що німецький тренер повідомив керівництву клубу про бажання будувати гру команди навколо англійського хавбека. Каталонці готові запропонувати "червоним дияволам" 8,5 мільйонів євро та вінгера Рафінью, яким раніше цікавився МЮ.

У сезоні-2023/24 19-річний Коббі зіграв 32 матчі за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Барселона не може зареєструвати 9 своїх футболістів з 25 через перевищений ліміт витрат на зарплати.

Барселона Манчестер Юнайтед Рафінья Флік

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