Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас зіграє із Вересом, Полісся прийматиме Інгулець у 18 турі УПЛ

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 07:20
Кривбас зіграє із Вересом, Полісся прийматиме Інгулець у 18 турі УПЛ
Кривбас

У суботу, 22 лютого, відбудеться три матчі в межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Ігровий день розпочнеться протистоянням Кривбасу та Вересу, яке напередодні було перенесено з Кривого Рога до Рівного. Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

В іншому поєдинку Інгулець в номінально домашньому матчі гратиме проти Полісся. Через неготовність стадіону у Петрово матч перенесли в Житомир.

Заключний матч ігрового дня відбудеться у Львові, де Рух зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

Розклад матчів УПЛ на 22 лютого:

  • 13:00 Кривбас – Верес
  • 15:30 Інгулець – Полісся
  • 18:00 Рух – ЛНЗ

Зазначимо, що вчора друга частина УПЛ стартувала матчем між Чорноморцем та Колосом – перемогу здобули підопічні Олександра Бабича.

Верес Інгулець Кривбас ЛНЗ Полісся Рух Львів

Кривбас

Аграрії, магнати, регіонали. Хто керує українським футболом
Кривбас – Верес: де дивитися матч УПЛ
Понєдєльнік: Дуже скучили за рідною Україною
Кривбас зіграє домашній матч з Вересом у Рівному
Вернидуб вийшов на 5-е місце серед усіх тренерів з найбільшою кількістю перемог в УПЛ

Останні новини