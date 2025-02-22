Кривбас зіграє із Вересом, Полісся прийматиме Інгулець у 18 турі УПЛ
Кривбас
У суботу, 22 лютого, відбудеться три матчі в межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.
Ігровий день розпочнеться протистоянням Кривбасу та Вересу, яке напередодні було перенесено з Кривого Рога до Рівного. Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.
В іншому поєдинку Інгулець в номінально домашньому матчі гратиме проти Полісся. Через неготовність стадіону у Петрово матч перенесли в Житомир.
Заключний матч ігрового дня відбудеться у Львові, де Рух зустрінеться з черкаським ЛНЗ.
Розклад матчів УПЛ на 22 лютого:
- 13:00 Кривбас – Верес
- 15:30 Інгулець – Полісся
- 18:00 Рух – ЛНЗ
Зазначимо, що вчора друга частина УПЛ стартувала матчем між Чорноморцем та Колосом – перемогу здобули підопічні Олександра Бабича.