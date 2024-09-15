Матч Борнмут – Челсі встановив новий рекорд АПЛ за кількістю жовтих карток

У матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги між Борнмутом Іллі Забарного та Челсі Михайла Мудрика був встановлений новий рекорд ліги за кількістю жовтих карток.

Про це повідомляє CBS Sports Golazo.

Головний арбітр Ентоні Тейлор показав 16 жовтих карток – 6 гравцям "вишень" та 8 футболістам "синіх". Ще по одній було показано тренерам команд.

Попередній рекорд було встановлено у поєдинку між Тоттенгемом та Шеффілд Юнайтед у сезоні-2023/24 – 13 попереджень.

16 yellow cards (14 on pitch, 1 for Maresca and Iraola) were shown in Chelsea's 1-0 victory over Bournemouth, a new Premier League record for most in a single match 🟨👀 pic.twitter.com/8uI8QjMEin — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 14, 2024

Нагадаємо, напередодні Евертон Віталія Миколенка на виїзді програв Астон Віллі. Українець отримав пошкодження на 25 хвилині матчу.