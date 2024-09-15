Матч Борнмут – Челсі встановив новий рекорд АПЛ за кількістю жовтих карток
Premier League
У матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги між Борнмутом Іллі Забарного та Челсі Михайла Мудрика був встановлений новий рекорд ліги за кількістю жовтих карток.
Про це повідомляє CBS Sports Golazo.
Головний арбітр Ентоні Тейлор показав 16 жовтих карток – 6 гравцям "вишень" та 8 футболістам "синіх". Ще по одній було показано тренерам команд.
Попередній рекорд було встановлено у поєдинку між Тоттенгемом та Шеффілд Юнайтед у сезоні-2023/24 – 13 попереджень.
Нагадаємо, напередодні Евертон Віталія Миколенка на виїзді програв Астон Віллі. Українець отримав пошкодження на 25 хвилині матчу.