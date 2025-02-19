Працював на ЧС, ЧЄ та фіналі Кубку УЄФА: помер видатний німецький арбітр

У 83-річному віці помер колишній арбітр ФІФА Фолькер Рот.

Про це повідомляє Sport.de.

Рот протягом 14 сезонів працював рефері Бундесліги (1974-1986). Загалом відсудив 128 пождинків.

У 1978 році отримав категорію арбітра ФІФА. Працював на ЧЄ-1984. Зокрема, йому випала честь працювати на матчі-відкритті між Францією та Данією. Також судив і ЧС-1986, після якого і завершив кар'єру судді.

У 1984 році був головним арбітром Кубку Німеччини, а також у одній грі фіналу Кубку УЄФА (на той момент переможець визначався у двохматчевому протистоянні).

З 1995 по 2010 рік очолював суддівський комітет DFB (Deutsche Fußball-Bund).

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