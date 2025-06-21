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Триразова чемпіонка світу завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Мілані

Руслан Травкін — 21 червня 2025, 11:29
Триразова чемпіонка світу завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Мілані
Сакамото Каорі
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Зірка фігурного катання Сакамото Каорі оголосила, що завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Мілані.

Її слова передає Olympics.com.

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"Мені здається, що в мене залишилося менше року кар'єри. Я працювала над хореографією у травні та червні для майбутнього виступу.

Я подумала, що замість того, щоб тягнути це ще два-три роки, настав час зупинитися.

Якщо я продовжу ще чотири роки, мені буде 29, що, на мою думку, неможливо. Я хочу підвести риску зараз, коли мені виповниться 26 цього сезону", – сказала вона перед журналістами на відкритті ковзанки в місті Кобе.

Сакамото додала, що після завершення кар'єри планує зайнятися тренерством.

"Я дуже сподіваюся, що зможу виростити фігуриста, який зможе піднести місто Кобе. Я хочу зробити все, що в моїх силах", – додала Каорі.

Виступ у Мілані стане для неї третім на Олімпійських іграх. Вона посіла шосте місце в Пхьончхані 2018 року та виборола бронзу в одиночному розряді та срібло в командному заліку в Пекіні 2022 року.

Нагадаємо, чемпіон Олімпійських ігор у Пекіні Ніко Портеус у дисципліні лижний хафпайп не буде виступати на Олімпіаді в Мілані.

Завершення кар'єри Олімпійські ігри Фігурне катання

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