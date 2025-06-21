Триразова чемпіонка світу завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Мілані

Зірка фігурного катання Сакамото Каорі оголосила, що завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Мілані.

Її слова передає Olympics.com.

"Мені здається, що в мене залишилося менше року кар'єри. Я працювала над хореографією у травні та червні для майбутнього виступу.

Я подумала, що замість того, щоб тягнути це ще два-три роки, настав час зупинитися.



Якщо я продовжу ще чотири роки, мені буде 29, що, на мою думку, неможливо. Я хочу підвести риску зараз, коли мені виповниться 26 цього сезону", – сказала вона перед журналістами на відкритті ковзанки в місті Кобе.