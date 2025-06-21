Триразова чемпіонка світу завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Мілані
Зірка фігурного катання Сакамото Каорі оголосила, що завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Мілані.
Її слова передає Olympics.com.
"Мені здається, що в мене залишилося менше року кар'єри. Я працювала над хореографією у травні та червні для майбутнього виступу.
Я подумала, що замість того, щоб тягнути це ще два-три роки, настав час зупинитися.
Якщо я продовжу ще чотири роки, мені буде 29, що, на мою думку, неможливо. Я хочу підвести риску зараз, коли мені виповниться 26 цього сезону", – сказала вона перед журналістами на відкритті ковзанки в місті Кобе.
Сакамото додала, що після завершення кар'єри планує зайнятися тренерством.
"Я дуже сподіваюся, що зможу виростити фігуриста, який зможе піднести місто Кобе. Я хочу зробити все, що в моїх силах", – додала Каорі.
Виступ у Мілані стане для неї третім на Олімпійських іграх. Вона посіла шосте місце в Пхьончхані 2018 року та виборола бронзу в одиночному розряді та срібло в командному заліку в Пекіні 2022 року.
Нагадаємо, чемпіон Олімпійських ігор у Пекіні Ніко Портеус у дисципліні лижний хафпайп не буде виступати на Олімпіаді в Мілані.