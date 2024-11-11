Підгайна та Коваль здобули срібну медаль на міжнародному турнірі в Чехії

Українські фігуристи Ірина Підгайна і Артем Коваль здобули срібну медаль на міжнародному турнірі зі спортивних танців на льоду пам'яті Павела Романа, що завершився у місті Оломоуц (Чехія).

Про це повідомила пресслужба Федерації фігурного катання України.

Наш дует набрав підсумкові 158.38 балів – 65:80 у ритмічному танці, та 92:58 у довільному танці, відставши від лідерів – французів Селіни Фраді/Жана-Ганса Фурньє трохи більше, ніж на чотири бали (162.47).

У змаганнях в Оломоуці взяв участь ще один український дует юніорів – Мирослава Ткаченко та Ріккардо Песка, які показали десятий результат серед 23-х дуетів-учасників.

Нагадаємо, у жовтні Підгайна та Коваль стали переможцями міжнародного турніру Budapest Trophy з фігурного катання, який проходив у Бухаресті, Угорщина.