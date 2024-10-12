Підгайна та Коваль – переможці міжнародного турніру Budapest Trophy

Українці Ірина Підгайна та Артем Коваль стали переможцями міжнародного турніру Budapest Trophy з фігурного катання, який проходив у Бухаресті, Угорщина.

Про це повідомляє Федерація фігурного катання України.

Вони тріумфували на змаганнях серед юніорів. У підсумку учні Галини Чурілової набрали 165.59 балів. Вони були лідерами в ритмічному танці та втримали перевагу в довільному.

Зауважимо, що у змаганнях також брала інша українська пара – Мирослава Ткаченко та Рікардо Песка, яка у підсумку посіла восьму позицію набравши 122,91 балів.

Нагадаємо, напередодні Підгайна та Коваль вдруге в кар'єрі перемогли у танцях на льоду на рівні Гран-прі та відібралися у фінал, який відбудеться 5-8 грудня у Греноблі (Франція).