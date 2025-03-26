Намагалися врятувати ситуацію: Гожва – про провал на ЧС-2025

Українська фігуристка Анастасія Гожва пояснила провал на чемпіонаті світу 2025 зламаним ковзаном та сильним болем у нозі, який вона відчула напередодні старту турніру.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

За свій виступ українська фігуристка отримала 37,54 бала – це на 16,1 менше, ніж її найкращий результат у цьому сезоні. На низьку оцінку вплинули два падіння, а також помилки під час виконання стрибкових елементів, які були виконані з технічними огріхами.

На сам виступ українка вийшла з тейпом на правому ковзані.

"Я розуміла, що такий варіант може бути, ще на ранковому тренуванні. Відчула дискомфорт ще [у вівторок], і [у день старту ЧС] підтвердилося, що в мене зовсім зламався черевик. Я відчувала дуже сильний біль у правій нозі. Думаю, можна було побачити на відео, що черевик замотаний тейпом, моя нога — також. Ми намагалися врятувати ситуацію, як могли, у тому числі з командою посталчальників ковзанів. На жаль, так вийшло. Черевик уже був неконтрольований, він просто підгинався в різні боки. Мені також дуже прикро за цей прокат, бо підготовка була дійсно дуже якісною і дуже насиченою. Я була готова до цих змагань. Перше тренування, з якого викладали відео, пройшло якісно, без зривів. Я відчувала себе комфортно, впевнено, мене нічого не турбувало. Уже на другому тренуванні ввечері я відчула трішки дискомфорт у правій нозі. Але при цьому черевик ще був досить робочий. За моїми відчуттями я ще могла на ньому кататися", – розповіла Гожва.

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У довільній програмі жінки виступлять у п'ятницю, 28 березня. Початок заплановано на 18:00