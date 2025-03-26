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Українка Гожва завершила виступ на ЧС-2025 після фіаско в короткій програмі

Денис Шаховець — 26 березня 2025, 21:37
Українка Гожва завершила виступ на ЧС-2025 після фіаско в короткій програмі
Анастасія Гожва
Федерація фігурного катання України

В американському Бостоні розпочався чемпіонат світу з фігурного катання 2025 року. Першим етапом стали змагання у короткій програмі серед жінок, у яких взяли участь 33 спортсменки з різних країн. Серед них була й представниця України – Анастасія Гожва.

Українська фігуристка боролася за місце у довільній програмі, для чого необхідно було потрапити до числа 24 кращих. Проте, на жаль, за підсумками свого виступу Гожва втратила шанси на подальшу участь у турнірі.

23-річна українка отримала 37,54 бала – це на 16,1 менше, ніж її найкращий результат у цьому сезоні.

Значно вплинули на підсумкову оцінку два падіння, а також помилки під час виконання стрибкових елементів, які були виконані з технічними огріхами.

У довільній програмі жінки виступлять у п'ятницю, 28 березня. Початок заплановано на 18:00.

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