Пантелєєва здобула "бронзу" в особистій першості на турнірі серії Satellite FIE в Хорватії

Українська шпажистка Ксенія Пантелєєва здобула "бронзу" в особистій першості на турнірі серії Satellite FIE "St Duje’s Cup", що проходить в хорватському Спліті.

Про це повідомила пресслужба Федерації фехтування України.

Ще три представниці України Софія Сіденко, Анна Максименко та Юлія Мукоїд увійшли до Топ-8.

Пантелєєва виграла спочатку чотири з п’яти боїв в групі, а потім здолала ще чотирьох суперниць у турі прямого вибування. В 1/8 вона перемогла олімпійську чемпіонку в команді та чемпіонку світу в особистому заліку естонку Юлію Бєляєву (15:12).

В 1/4 українка здолала іншу українку Юлію Мукоїд (15:3). В двійку ж її не пустила володарка двох олімпійських нагород Токіо-2020 Катріна Лехіс з Естонії (11:15).