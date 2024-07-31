Збірна України з Pubg Mobile вийшла на чемпіонат світу
Збірна України з кіберспортивної дисципліни Pubg Mobile вдруге вийшла на чемпіонат світу серед країн.
Українці спробують захистити золото ЧС, яке вони завоювали минулого року. За національну команду виступають такі гравці:
- Андрій "Tulika" Туліка
- Дмитро "Oldboy" Буй
- Денис "Havl1k" Гавлічек
- Денис "Foopsman" Кудінов
- Дмитро "bamb1ni" Кузьмено (тренер)
- Денис Давидов (менеджер)
Зазначимо, що українські кіберспортсмени виграли європейську кваліфікацію, ставши найкращими серед 21 команди.Чемпіонат світу серед країн відбудеться в листопаді в Ер-Ріяді з призовим фондом 120 тисяч доларів. Загалом Україна буде представлена в шести дисциплінах з семи. Три з кваліфікацій українці виграли, на двох посіли другу сходинку, а також отримали одне пряме запрошення від організаторів.