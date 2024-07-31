Збірна України з Pubg Mobile вийшла на чемпіонат світу

Збірна України з кіберспортивної дисципліни Pubg Mobile вдруге вийшла на чемпіонат світу серед країн.

Українці спробують захистити золото ЧС, яке вони завоювали минулого року. За національну команду виступають такі гравці:

Андрій "Tulika" Туліка

Дмитро "Oldboy" Буй

Денис "Havl1k" Гавлічек

Денис "Foopsman" Кудінов

Дмитро "bamb1ni" Кузьмено (тренер)

Денис Давидов (менеджер)

Зазначимо, що українські кіберспортсмени виграли європейську кваліфікацію, ставши найкращими серед 21 команди.

Чемпіонат світу серед країн відбудеться в листопаді в Ер-Ріяді з призовим фондом 120 тисяч доларів. Загалом Україна буде представлена в шести дисциплінах з семи. Три з кваліфікацій українці виграли, на двох посіли другу сходинку, а також отримали одне пряме запрошення від організаторів.