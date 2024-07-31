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Чемпіон Кіберспорт

Збірна України з Pubg Mobile вийшла на чемпіонат світу

Станіслав Лисак — 31 липня, 23:44
Збірна України з Pubg Mobile вийшла на чемпіонат світу

Збірна України з кіберспортивної дисципліни Pubg Mobile вдруге вийшла на чемпіонат світу серед країн.

Українці спробують захистити золото ЧС, яке вони завоювали минулого року. За національну команду виступають такі гравці:

  • Андрій "Tulika" Туліка
  • Дмитро "Oldboy" Буй
  • Денис "Havl1k" Гавлічек
  • Денис "Foopsman" Кудінов
  • Дмитро "bamb1ni" Кузьмено (тренер)
  • Денис Давидов (менеджер)

Зазначимо, що українські кіберспортсмени виграли європейську кваліфікацію, ставши найкращими серед 21 команди.

Чемпіонат світу серед країн відбудеться в листопаді в Ер-Ріяді з призовим фондом 120 тисяч доларів. Загалом Україна буде представлена в шести дисциплінах з семи. Три з кваліфікацій українці виграли, на двох посіли другу сходинку, а також отримали одне пряме запрошення від організаторів.

Pubg Mobile

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