GOAT повернувся: визначилися всі учасники основного етапу IEM Krakow 2026

У п'ятницю, 30 січня, завершилися всі матчі першої стадії одного з найпрестижніших турнірів сезону з Counter-Strike 2 – IEM Krakow 2026.

Так, в основну стадію кваліфікувалися турецька команда FUT з Дмитром "⁠dem0n⁠" Мирошниченком та Микитою "⁠cmtry" Самолотовим, та BC.Game, у складі якої виступає Олександр "s1mple" Костилєв, якого у 2023-му визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO. Це перший престижний турнір для s1mple з літа 2025-го.

Окрім цього, путівку в основний етап вибороли Astralis (Данія), Aurora (-) NRG (США), 3DMAX (Франція), G2 (Німеччина) та PARIVISION (-). Вони доєднаються до інших 8 найкращих команд, що отримали запрошення напряму в другу стадію.

У плейоф пройдуть 6 найкращих колективів (фіналісти верхньої сітки та переможець нижньої).

Так, на старті 2-ї стадії FUT зіграють проти Furia, від яких вилетіли на попередньому турнірі. BC.Game зустрінуться з найкращою командою світу Vitality, а українська легендарна команда NAVI протистоятиме PARIVISION.

скріншот

Скріншот

Нагадаємо, турнір ще на старті покинула сенсаційна українська організація B8 та команда Олександра Зінченка Passion UA (обидві з останніх місць), а також NIP, у складі яких грає два українці.