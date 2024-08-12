NAVI зберегли лідерство, Monte за межами топ-40 рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 12 серпня.

Команда з України Natus Vincere продовжує очолювати рейтинг після перемоги на турнірі Esports World Cup 2024. Напередодні NAVI вийшли до престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Інша українська організація Monte, яка втратила понад 20 позицій після відходу свого капітана Володимира "Woro2k" Велетнюка, продовжує перебувати за межами сорока найкращих команд світу.

Рейтинг HLTV

12 серпня 2024 року

NAVI — 996 балів; Spirit — 927; Vitality — 825; G2 — 815; MOUZ — 761; Faze — 504; Virtus.pro — 441; Astralis — 359; Liquid — 346; The Mongolz — 300;

....

36 (34) B8 — 43;

39 (40) Passion UA — 34;

46. (45) Monte — 28;

88. (100) FAVBET — 14;

98. (95) kONO — 12.