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NAVI та інші команди з українцями дізналися суперників по 1 туру на RMR

Руслан Травкін — 16 жовтня, 00:27
NAVI та інші команди з українцями дізналися суперників по 1 туру на RMR

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (1) дізналася суперника у 1 турі RMR турніру.

"Народжені перемагати" зіграють проти fnatic (34). Нагадаємо, що позавчора, 14 жовтня, NAVI стали тріумфаторами престижного турніру IEM Rio 2024.

Саудівська команда Faclons, за яку грає один із найвідоміших кіберспортсменів світу Олександр "Simple" Костильов, зіграє проти ECLOT.

Розклад інших команд з українцями (організації зазначені першими) у складі:

NIP — G2;

B8 — Spirit;

Passion UA — Outsiders;

DRILLAS — Lynn Vision.

Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A пройде з 30 листопада до 15 грудня цього року. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

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