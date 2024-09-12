Команди M80 та fnatic встановили рекорд за кількістю раундів на одній мапі за історію CS2

Кіберспортивні команди M80 та fnatic встановили рекорд за кількістю зіграних раундів на професійній сцені CS2 на одній мапі.

Гра між цими організаціями відбулася на турнірі ESL Pro League 20. Першою картою був Anubis — пік команди M80. Гра проходила рівно, відразу стало зрозуміло, що без додаткових раундів, своєрідного тай-брейку у кіберспорті, не обійтися.

Жодна з команд не могла дотиснути суперника. Справа дійшла до того, що довелося оголошувати "ванну паузу", щоб гравці зуміли відійти до вбиральні.

Перемогу все ж таки вибороли кіберспортсмени команди M80 з рахунком 37:34.

Минулий рекорд був досягнутий у матчі Elisa Invitational Fall 2024 між Zero Tenacity і Rhyno (30:34).

We just won the world’s longest Counter-Strike match. — M80 (@M80gg) September 11, 2024

M80 - Fnatic match lasted a total of 71 rounds on the Anubis map. It was one of the longest Counter-Strike LAN matches in history. pic.twitter.com/3R71hz0Ie2 — CS2 NEWS (@cs2newsupdate) September 11, 2024

Варто зазначити, що на цьому турнірі також грають Natus Vincere. "Народжені перемагати" зуміли пробитися до 1/4 фіналу.

Нагадаємо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, нещодавно українська кіберспортивна організація програла команді Vitality у фіналі престижного турніру IEM Cologne 2024.