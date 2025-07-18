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Яка сумна новина: в легендарному футсімі EA FC 26 більше не буде російських коментаторів

Богдан Войченко — 18 липня 2025, 10:12
EA Sports
Яка сумна новина: в легендарному футсімі EA FC 26 більше не буде російських коментаторів

EA Sports FC 26, наступна частина легендарного футбольного симулятора від Electronic Arts, вийде без російської озвучки.

Цю інформацію підтверджено на платформі Steam, і вона вже встигла наробити галасу серед фанатів серії.

Вперше за 17 років користувачі не почують у грі знайомих голосів коментаторів Георгія Черданцева та Костянтина Генича, які працювали над озвученням ще з 2015 року, коли гра ще виходила під брендом FIFA.

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Замість повноцінної озвучки російською мовою гравці будуть задовольнятись текстовою локалізацією та субтитрами.

На жаль, не додали й українську локалізацію, тож вітчизняним фанатам доведеться знову обирати між англійською чи іншими доступними мовами.

Зазначимо, що реліз EA FC 26 запланований на 26 вересня. Власники Ultimate Edition зможуть отримати доступ раніше на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що лідер нападу Динамо Владислав Ванат потрапив у команду сезону (Team of the season) EA FC 25.

Не так давно стався гучний скандал через несподіваного видалення одного з голевих святкувань у грі, яке було схоже на рухи мавпи.

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