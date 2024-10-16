Бекхем продав кіберспортивну організацію за солідну суму
Девід Бекхем
Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем вирішив продати кіберспортивну організацію Guild Esports.
Про це пише Sheep Esports.
Повідомляється, що колишній лідер збірної Англії з футболу отримав 130 тисяч доларів. Саме таку суму заплатила інвестиційна компанія DCB Sports LLC. Нові власники взяли на себе 2 млн зобов'язання перед персоналом організації.
Протягом 2024 року всі основні ростери GUILD у найбільш популярних дисциплінах були розпущені. У результаті, організація зосередилася переважно на мобільних і менш популярних іграх.
Стратегія розвитку нових власників для Guild Esports наразі невідома.
За кар'єру Бекхем грав за Манчестер Юнайтед, Престон, Реал, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілан та ПСЖ.