Бекхем продав кіберспортивну організацію за солідну суму

Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем вирішив продати кіберспортивну організацію Guild Esports.

Про це пише Sheep Esports.

Повідомляється, що колишній лідер збірної Англії з футболу отримав 130 тисяч доларів. Саме таку суму заплатила інвестиційна компанія DCB Sports LLC. Нові власники взяли на себе 2 млн зобов'язання перед персоналом організації.

Протягом 2024 року всі основні ростери GUILD у найбільш популярних дисциплінах були розпущені. У результаті, організація зосередилася переважно на мобільних і менш популярних іграх.

Стратегія розвитку нових власників для Guild Esports наразі невідома.

За кар'єру Бекхем грав за Манчестер Юнайтед, Престон, Реал, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілан та ПСЖ.