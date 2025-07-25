Триразова олімпійська чемпіонка повернеться до змагань після відбуття дискваліфікації за побиття коня

Триразова олімпійська чемпіонка з кінного спорту Шарлотт Дюжарден планує повернутися до змагань після річної дискваліфікації. Її відсторонили за відео, на якому видно, як вона б'є коня.

Про це пише BBC.

Дюжарден була дискваліфікована у грудні минулого року. Відсторонення почали відраховувати з момент публікації відео, тому річний термін сплив 23 липня.

Спортсменка також була оштрафована на 10 000 швейцарських франків (8 886 фунтів стерлінгів) за "надмірне" побиття коня батогом.

Шарлотт може повторно подати заявку на членство в Британській федерації верхової їзди, що дозволить їй брати участь у змаганнях, що входять до її егіди.

Наразі вона не входить до восьми британських учасників, заявлених до FEI (Fеdеration Equestre Internationale) для участі у Чемпіонаті Європи з виїздки у серпні.

Дюжарден знялася з Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, де вона мала представляти збірну Великобританії, після того, як визнала, що то дійсно вона була людиною на відео.

Шарлотта здобула два золота на Олімпіаді-2012, а на іграх в Ріо додала ще одне. На Олімпіаді-2016 вона також здобула срібло. На Іграх у Токіо її скарбничка поповнилася двома бронзовими нагородами.