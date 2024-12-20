Дефлімпійська збірна України з карате

Національна дефлімпійська збірна України з карате – перша у світі.

Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

На світовій першості у малазійському місті Джохор українські спортсмени з порушенням слуху показали неймовірний результат.

Каратисти здобули 10 медалей (4 золотих, 3 срібних та 3 бронзові), і таким чином посіли перше місце у загальному заліку змагання серед 10 країн-учасниць.

Переможцями та призерами стали:

Черняєв Олександр – золото (ката)

Новіков Вячеслав - золото (куміте - 60кг)

Урсатій Іван - золото (куміте - 67кг)

Черняєв Олександр - золото (куміте - 75кг)

Тритяк Олександр - срібло (ката)

Гайдученко Юрій - срібло (куміте - 67кг)

Махно Володимир - срібло (куміте - 75кг)

Причина Інеса - бронза (ката)

Косяк Олександр - бронза (куміте +84кг)

Пантюшин Микола - бронза (куміте +84кг)

Нещодавно дефлімпійська збірна України стала переможцем Кубку світу з баскетболу 3х3.