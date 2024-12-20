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Національна дефлімпійська збірна України з карате – перша у світі

Микита Павлів — 20 грудня 2024, 13:43
Національна дефлімпійська збірна України з карате – перша у світі
Дефлімпійська збірна України з карате
Paralympic Committee

Національна дефлімпійська збірна України з карате – перша у світі.

Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

На світовій першості у малазійському місті Джохор українські спортсмени з порушенням слуху показали неймовірний результат.

Каратисти здобули 10 медалей (4 золотих, 3 срібних та 3 бронзові), і таким чином посіли перше місце у загальному заліку змагання серед 10 країн-учасниць.

Переможцями та призерами стали:

  • Черняєв Олександр – золото (ката)
  • Новіков Вячеслав - золото (куміте - 60кг)
  • Урсатій Іван - золото (куміте - 67кг)
  • Черняєв Олександр - золото (куміте - 75кг)
  • Тритяк Олександр - срібло (ката)
  • Гайдученко Юрій - срібло (куміте - 67кг)
  • Махно Володимир - срібло (куміте - 75кг)
  • Причина Інеса - бронза (ката)
  • Косяк Олександр - бронза (куміте +84кг)
  • Пантюшин Микола - бронза (куміте +84кг)

Нещодавно дефлімпійська збірна України стала переможцем Кубку світу з баскетболу 3х3.

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