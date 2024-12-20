Національна дефлімпійська збірна України з карате – перша у світі
Дефлімпійська збірна України з карате
Paralympic Committee
Національна дефлімпійська збірна України з карате – перша у світі.
Про це повідомляє пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.
На світовій першості у малазійському місті Джохор українські спортсмени з порушенням слуху показали неймовірний результат.
Каратисти здобули 10 медалей (4 золотих, 3 срібних та 3 бронзові), і таким чином посіли перше місце у загальному заліку змагання серед 10 країн-учасниць.
Переможцями та призерами стали:
- Черняєв Олександр – золото (ката)
- Новіков Вячеслав - золото (куміте - 60кг)
- Урсатій Іван - золото (куміте - 67кг)
- Черняєв Олександр - золото (куміте - 75кг)
- Тритяк Олександр - срібло (ката)
- Гайдученко Юрій - срібло (куміте - 67кг)
- Махно Володимир - срібло (куміте - 75кг)
- Причина Інеса - бронза (ката)
- Косяк Олександр - бронза (куміте +84кг)
- Пантюшин Микола - бронза (куміте +84кг)
Нещодавно дефлімпійська збірна України стала переможцем Кубку світу з баскетболу 3х3.