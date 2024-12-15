Дефлімпійська чоловіча збірна України – переможець Кубку світу з баскетболу 3х3

У ніч на 15 грудня Дефлімпійська чоловіча збірна України-1, за яку грали Олександр Фоменко, Іван Дударь, Андрій Раус та Євген Бречко, стала переможцем Кубку світу. У фіналі наші співвітчизники обіграли збірну Польщі з рахунком 22:10.

Про тріумф повідомляє пресслужба FBU.

Інші збірні України теж показали гарний результат.

Жіноча збірна, за яку виступили Олена Хороших, Олена Огороднікова, Катерина Черниш та Ксенія Афанасьєва, у фінальному поєдинку в доволі "напруженій" грі поступились збірній США-1 з рахунком 15:17, ставши срібним призером.

Чоловіча збірна України-2, за яку виступили Олександр Діденко, Данило Бичковий, Дмитро Василенко та Павло Бондаренко не зуміла стати бронзовим призером турніру, програвши збірній США-1 з рахунком 14:21. Але це теж можна вважати прекрасним досягненням.

Нагадаємо, влітку цього року, дефлімпійська чоловіча збірна України здобула срібло чемпіонату Європи, який проходив в турецькій Анталії.