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Чемпіон Шахи

Осадчук стала чемпіонкою світу з шахів серед аматорів

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 10:22
Анастасія Осадчук шахи
Анастасія Осадчук
ФШУ

Українка Анастасія Осадчук стала чемпіонкою світу з шахів серед аматорів.

Турнір відбувався в Малайзії за швейцарською системою в 9 турів із класичним контролем часу.

Киянка виступала в категорії до 2000 очок ЕЛО і здобула дострокову перемогу, набравши 7.5 очок за вісім турів. На другому та третьому місці розмістились представниці Монголії – Одмаа Енхсайхан та Наранзая Зорігоо, які мають по 5.5 залікових балів.

Завершальний тур чемпіонату світу з аматорів відбудеться 12 листопада. 

Зауважимо, що це не перший тріумф Осадчук на рівні світової першості – до цього вона вигравала чемпіонат світу серед аматорів у 2024 році в категорії до 1700 очок.

Минулого року 29-річна шахістка стала чемпіонкою Європи з шахів серед аматорів.

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