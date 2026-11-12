Українка Анастасія Осадчук стала чемпіонкою світу з шахів серед аматорів.

Турнір відбувався в Малайзії за швейцарською системою в 9 турів із класичним контролем часу.

Киянка виступала в категорії до 2000 очок ЕЛО і здобула дострокову перемогу, набравши 7.5 очок за вісім турів. На другому та третьому місці розмістились представниці Монголії – Одмаа Енхсайхан та Наранзая Зорігоо, які мають по 5.5 залікових балів.

Завершальний тур чемпіонату світу з аматорів відбудеться 12 листопада.

Зауважимо, що це не перший тріумф Осадчук на рівні світової першості – до цього вона вигравала чемпіонат світу серед аматорів у 2024 році в категорії до 1700 очок.

Минулого року 29-річна шахістка стала чемпіонкою Європи з шахів серед аматорів.