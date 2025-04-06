Одразу після додаткових мір проти шахрайства: скандальний шахіст знявся з турніру у Парижі

Американський гросмейстер Ганс Німанн відмовився від участі у Гран-прі з шахів Фішера, яке відбудеться у Парижі, за добу до старту змагання.

Про це повідомляє Chess.com.

За даними норвезької преси, Німанн ухвалив таке рішення майже одразу після того, як організатори попередили шахіста про посилення заходів щодо протидії шахрайству.

Представник турніру Ян Бюттнер та сам американець відмовились від публічних коментарів.

Цікаво, що кілька років тому Ганс Німан опинився в епіцентрі скандалу разом із Магнусом Карлсеном.

4 вересня 2022 року американець переміг норвежця на Кубку Сінкфілда. Згодом Карлсен звинуватив суперника у шахрайстві та знявся з турніру. Під час їхньої наступної зустрічі Магнус здався на другому ході. Німанн заявив, що грав чесно, проте також зізнався, що раніше він шахраював в онлайн-шахах.

В результаті конфлікту, який тривав практично рік, ім'я Німанна стало асоціюватися у світі шахів із нечесною грою.

Раніше повідомлялось, що американець вирішив відвідати Росію та взяти участь у місцевому турнірі.