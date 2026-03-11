Українська правда
ФШУ проведе відбірковий турнір до лав жіночої збірної України

Володимир Максименко — 11 березня 2026, 21:23
Федерація шахів України розпочала відбірковий турнір до лав національної збірної напередодні Олімпіади. 

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, у змаганні візьмуть участь дев'ять шахісток, три найкращі з яких отримають статус кандидаток до збірної. Окрім трійки призерів на місце в команді також претендуватимуть три найкращі шахістки країни згідно з рейтингом ЕЛО.

З часом з шести кандидаток п'ятеро представлятимуть України на шаховій Олімпіаді у Самарканді, яка відбудеться в період з 15 по 28 вересня.

Учасниці відбіркового турніру ФШУ

  • Наталія Жукова (2458 очок ЕЛО);
  • Інна Гапоненко (2389);
  • Анастасія Рахмангулова (2341);
  • Євгенія Долуханова (2331);
  • Тетяна Скарабчук (2307);
  • Людмила Іваницька (2295);
  • Євгенія Торопцева (2254);
  • Божена Піддубна (2252);
  • Анастасія Гнатишин (2251);

Турнір розпочався сьогодні, 11 березня, й за підсумками ігрового дня було зафіксовано дві нічиї, а Піддубна пропускала тур.

  • Іваницька – Торопцева 1:0
  • Долуханова – Скарабчук 0,5:0,5
  • Жукова – Гапоненко 0,5:0,5
  • Гнатишин – Рахмангулова 0:1

Наступне коло пропускатиме якраз Рахмангулова, а перспективна Божена Піддубна гратиме проти Іваницької.

Раніше визначився наступний турнір, в якому зіграють зіркові сестри Музичук.

