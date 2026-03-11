ФШУ проведе відбірковий турнір до лав жіночої збірної України

Федерація шахів України розпочала відбірковий турнір до лав національної збірної напередодні Олімпіади.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, у змаганні візьмуть участь дев'ять шахісток, три найкращі з яких отримають статус кандидаток до збірної. Окрім трійки призерів на місце в команді також претендуватимуть три найкращі шахістки країни згідно з рейтингом ЕЛО.

З часом з шести кандидаток п'ятеро представлятимуть України на шаховій Олімпіаді у Самарканді, яка відбудеться в період з 15 по 28 вересня.

Учасниці відбіркового турніру ФШУ

Наталія Жукова (2458 очок ЕЛО);

Інна Гапоненко (2389);

Анастасія Рахмангулова (2341);

Євгенія Долуханова (2331);

Тетяна Скарабчук (2307);

Людмила Іваницька (2295);

Євгенія Торопцева (2254);

Божена Піддубна (2252);

Анастасія Гнатишин (2251);

Турнір розпочався сьогодні, 11 березня, й за підсумками ігрового дня було зафіксовано дві нічиї, а Піддубна пропускала тур.

Іваницька – Торопцева 1:0

Долуханова – Скарабчук 0,5:0,5

Жукова – Гапоненко 0,5:0,5

Гнатишин – Рахмангулова 0:1

Наступне коло пропускатиме якраз Рахмангулова, а перспективна Божена Піддубна гратиме проти Іваницької.

Раніше визначився наступний турнір, в якому зіграють зіркові сестри Музичук.