ФШУ проведе відбірковий турнір до лав жіночої збірної України
Федерація шахів України розпочала відбірковий турнір до лав національної збірної напередодні Олімпіади.
Про це повідомила пресслужба організації.
Так, у змаганні візьмуть участь дев'ять шахісток, три найкращі з яких отримають статус кандидаток до збірної. Окрім трійки призерів на місце в команді також претендуватимуть три найкращі шахістки країни згідно з рейтингом ЕЛО.
З часом з шести кандидаток п'ятеро представлятимуть України на шаховій Олімпіаді у Самарканді, яка відбудеться в період з 15 по 28 вересня.
Учасниці відбіркового турніру ФШУ
- Наталія Жукова (2458 очок ЕЛО);
- Інна Гапоненко (2389);
- Анастасія Рахмангулова (2341);
- Євгенія Долуханова (2331);
- Тетяна Скарабчук (2307);
- Людмила Іваницька (2295);
- Євгенія Торопцева (2254);
- Божена Піддубна (2252);
- Анастасія Гнатишин (2251);
Турнір розпочався сьогодні, 11 березня, й за підсумками ігрового дня було зафіксовано дві нічиї, а Піддубна пропускала тур.
- Іваницька – Торопцева 1:0
- Долуханова – Скарабчук 0,5:0,5
- Жукова – Гапоненко 0,5:0,5
- Гнатишин – Рахмангулова 0:1
Наступне коло пропускатиме якраз Рахмангулова, а перспективна Божена Піддубна гратиме проти Іваницької.
Раніше визначився наступний турнір, в якому зіграють зіркові сестри Музичук.