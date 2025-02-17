Накамура став гравцем кіберспортивної команди з Саудівської Аравії

Кіберспортивна організація Falcons з Саудівської Аравії оголосила про підписання одного з найкращих шахістів сучасності Хікару Накамуру.

Про це йдеться в соцмережах "орлів".

Це підписання зроблено напередодні багатотитульного турніру Esports World Cup 2025, на якому вперше будуть представлені шахи.

"Дуже пишаюся і маю честь офіційно приєднатися до переможців Esports World Cup 2024. Дякую всій команді за роботу над оголошенням, і я можу тільки з нетерпінням чекати, що буде далі!", – йдеться у заяві американця.

The next move is clear—@GMHikaru joins Team Falcons. 🦅♟



Welcome to the nest! pic.twitter.com/y5VcrOiRzY — Falcons Esports (@FalconsEsport) February 17, 2025

Хікару Накамура є одним з найбільших популяризаторів шахів у світі. Американець, який став гросмейстером у 2003 році проводить прямі трансляції на велику аудиторію.

У доробку Накамури п'ять перемог на чемпіонаті США (2004/2005, 2009, 2012, 2015, 2019), з 2022 року – чемпіон світу з шахів Фішера. У складі збірної США – учасник п'яти шахових олімпіад, завоював командну золоту та дві бронзові медалі.

Раніше стало відомо, що українська кіберспортивна організація Natus Vincere підписала трьох шахістів світового рівня – Нодірбека Абдусатторова, Олександра Бортника та Веслі Со.

Також кіберспортивна організація Team Liquid оголосила про підписання контракту з чемпіоном світу з шахів Магнусом Карлсеном.