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Музичук не змогла переграти китаянку, але зберегла лідерство на етапі Гран-прі

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 08:43
Музичук не змогла переграти китаянку, але зберегла лідерство на етапі Гран-прі
Анна Музичук
ФІДЕ

Анна та Марія Музичук зіграли свої партії п'ятого туру етапу Гран-прі ФІДЕ в Австрії – обидві завершились внічию.

Ексчемпіонка світу розписала "мирову" з Наною Джагнідзе та поділяє 7-8 місце з ексросіянкою та білорускою Ольгою Баделько.

Переможниця етапу на Кіпрі Анна Музичук також зіграла внічию – суперницею була китаянка Тань Чжуньї. Тепер гросмейстерка має чотири очки та на один заліковий бал випереджає трьох шахісток – Цзінер, Джагнідзе та Рамешбабу.

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У наступному турі Анна зіграє проти конкурентки з Грузії, а на Марію очікує протистояння з Цзінер.

Нагадаємо, минулого туру Музичук переграла росіянку Алєксандру Костєнюк, яка нині представляє Швейцарію.

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