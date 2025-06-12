Тайсон погрався зі штучним інтелектом: Майк показав "білу" версію себе

Легендарний боксер Майк Тайсон знову опинився у центрі уваги завдяки експерименту зі штучним інтелектом.

Нещодавно спортсмен, який нещодавно повернувся на ринг у бою з Джейком Полом, опублікував у соцмережах доволі несподіваний портрет. Зображення, створене за допомогою AI, отримало назву "White Mike" і миттєво стало вірусним.

На згенерованій фотографії – обличчя, яке легко впізнає кожен фанат боксу: характерні риси Тайсона та його відома маорська татуювання на обличчі. Але є один суттєвий нюанс: на фото Тайсон з білою шкірою та світлим волоссям, чого, звісно, ніколи не було в реальному житті.

Коментар самого чемпіона був лаконічним, але красномовним:

"Білий Майк? Ви ж знаєте, що це не нормально".

За добу годин публікація зібрала понад пів мільйона лайків, а користувачі почали наперебій жартувати та порівнювати зображення з вигаданими персонажами або "альтернативними всесвітами".

Нагадаємо, у листопаді Пол і Тайсон билися в рингу в Арлінгтоні, штат Техас. Тоді Пол здобув перемогу одностайним рішенням суддів, але на передматчевому зважуванні між ними виникли конфлікти, включаючи момент, коли Тайсон дав Полу ляпаса.