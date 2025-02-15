Два удари нижче пояса і технічний нокаут: Зайас переміг у головному бою андеркаду Берінчик – Девіс

У головному бою андрекарду Берінчик – Девіс зійшлися представник Пуерто-Ріко Ксандер Зайас (21-0, 14 КО) і Слава Шпомер (20-1, 11 КО).

Ці боксери підходили до бою з нулем поразок, але фаворитом був саме 22-річний Зайас.

Боксери обмінювалися. Легка перевага була саме на стороні Ксандера. У четвертому раунді Шпомер пропустив удар нижче пояса. Рефері відвів його у нейтральний кут, але Слава замість 5 хвилин відпочинку використав приблизно хвилину.

Німець здавав з кожним раундом. Згодом він знову отримав удар нижче пояса, але рефері не зняв бал з пуерторіканця, оскільки прийняв рішення, що удар легальний.

У дев'ятому раунді Ксандер домінував. Зупинка бою стала логічним фіналом.

SOUND ON 🔊 @XanderZayas with a bodyshot that you can hear! pic.twitter.com/gagFIbl5sQ — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, що напередодні бою стався скандал, через який представники американця звинуватили Берінчика у расизмі. Втім, згодом Кейшон перепросив в українця за свої слова.