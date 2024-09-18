Польські прикордонники пояснили, чому в аеропорту на Усика одягли наручники

Використання наручників проти українського боксера Олександра Усика в аеропорту у Кракові було не затриманням, а запобіжним заходом – пізніше їх негайно зняли.

Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на Dziennik Polski.

Як пояснив польський майор прикордонної служби Яцек Міхаловський у коментарі виданню, Усика та його супутника зняли з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів.

Він розповів, що чоловіки не захотіли залишати вихід на посадку, тому викликали службу безпеки аеропорту.

За словами прикордонника, використання наручників було пов'язано з надмірною жестикуляцією чоловіків. Також правоохоронець зауважив, що не пускали на літак супутника Усика, після чого боксер теж відмовився летіти.

"Одягання наручників було пов'язано з поведінкою того пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом", – пояснив Міхаловський.

Після того, як Усика перевели до офісного приміщення, наручники негайно зняли. Пізніше прибув український консул. Вислухавши попередження згідно з правилами, чоловіки залишили приміщення близько 22 години.

Нагадаємо, авторитетний американський спортивний телеканал ESPN стверджує, що перед затриманням в аеропорту Кракова Олександра Усика та його тренера Сергія Лапіна не допустили на рейс через "непридатність до подорожі".

Директор команди українського боксера Сергій Лапін пояснив, що затримання сталося через службу митного контролю, яка знехтувала своїми обов'язками.