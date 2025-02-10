Колишній чемпіон світу назвав суперника, заради якого Ф'юрі повернеться на ринг
Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) вважає, що його Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) повернеться на ринг заради поєдинку з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Про це британець сказав у коментарі для Mirror.co.uk.
"Тайсон – воїн, і я вірю, що він такий боєць, який повернеться і не піде з боксу, не давши фанатам поєдинок з Ентоні Джошуа, який вони хочуть побачити. Я не думаю, що він завершить кар'єру. Він повернеться заради цього бою.
Він не з тих бійців, що бояться. Ф'юрі провів два бої з Олександром Усиком, перебуваючи далеко від своєї родини. Я думаю, тому він не прийшов на церемонію The Ring. Тайсон хоче розслабитися та провести час із сім'єю. Часом через увагу ЗМІ та камер ти хочеш побути наодинці.
У Ф'юрі зараз той етап, коли він хоче залишитися наодинці. Потім, коли Тайсон захоче битися, і в нього зачешуться кулаки, він повернеться та отримає бій", – сказав Хан.
Нагадаємо, що минулого року Тайсон провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.
Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.