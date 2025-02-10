Колишній чемпіон світу назвав суперника, заради якого Ф'юрі повернеться на ринг

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) вважає, що його Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) повернеться на ринг заради поєдинку з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це британець сказав у коментарі для Mirror.co.uk.

"Тайсон – воїн, і я вірю, що він такий боєць, який повернеться і не піде з боксу, не давши фанатам поєдинок з Ентоні Джошуа, який вони хочуть побачити. Я не думаю, що він завершить кар'єру. Він повернеться заради цього бою.

Він не з тих бійців, що бояться. Ф'юрі провів два бої з Олександром Усиком, перебуваючи далеко від своєї родини. Я думаю, тому він не прийшов на церемонію The Ring. Тайсон хоче розслабитися та провести час із сім'єю. Часом через увагу ЗМІ та камер ти хочеш побути наодинці.

У Ф'юрі зараз той етап, коли він хоче залишитися наодинці. Потім, коли Тайсон захоче битися, і в нього зачешуться кулаки, він повернеться та отримає бій", – сказав Хан.