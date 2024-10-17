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Захарєєв вийшов у фінал чемпіонату Європи-2024

Олександр Булава — 17 жовтня, 19:28
Захарєєв вийшов у фінал чемпіонату Європи-2024

Український боксер Юрій Захарєєв (71 кг) побореться за золоту нагороду чемпіонату Європи з аматорського боксу серед спортсменів до 23 років.

У півфіналі український боксер здобув впевнену перемогу над представником Ірландії Бобом Дуганом – 4:1.

Зазначимо, що представник України розпочав турнір з перемоги над бійцем K2 Promotions Василем Чеботарем, а у чвертьфіналі здолав болгарина Христо Недєльчева.

Нагадаємо, Захарєєв не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Боксер в 1/8 фіналу кваліфікаційного олімпійського турніру в Таїланді поступився ірландцю Айдану Волшу роздільним рішенням суддів.

Федерація боксу України та Національний олімпійський комітет намагалися оскаржити дане рішення, проте безрезультатно.

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