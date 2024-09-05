Дюбуа — про бій проти Джошуа: Я влаштую шоу, яке ніхто не забуде

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) заявив, що у поєдинку проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) він влаштує шоу.

Його слова передає Talksport.

"Я хочу влаштувати шоу, яке ніхто не забуде. Зараз я просто залишаюся на своїй хвилі. Просто готую інструменти, тому що повинен захистити свій титул. Я буду готовий битися і йду на війну. Я вірю, що зараз мій час. Для мене поставлено все на карту. Настав час для мене вкрасти чуже шоу, а після цього довго правити в надважкій вазі. Я готовий битися і вже хочу почути стартовий гонг", — сказав Дюбуа.

Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа проведуть бій 21 вересня на стадіоні Вемблі. Напередодні стало відомо, що український боксер Олександр Усик відвідає цей поєдинок. В червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.