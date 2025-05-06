Я розчарований, – тренер Баколе висловився про зайву вагу боксера

Тренер Мартіна Баколе Біллі Нельсон висловився про зайву вагу свого підопічного та висловив своє розчарування відношенням спортсмена до проблеми.

Слова фахівця наводить The Ring.

"Я не збираюсь шукати Мартіну виправдання. Я із ним знаходжусь лише в залі та не можу контролювати 24 години на добу те, що він їсть.



Коли я їздив до Вельсу, то він важив 130,6 кг і наступного дня мав летіти до Саудівської Аравії. Я був впевнений, що він легко досягне 127 кг, тобто схудне на 16 кг з часу бою з Паркером. Саме це ми й планували.



Я не міг повірити тому, що показали ваги. Я не зважував його, бо він мав непоганий вигляд у залі. Але він прийшов на зважування із 135,6 кг. Тож я розчарований у цьому плані", – розповів Нельсон.