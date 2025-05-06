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Розчарований, що він весь час тікав: Баколе – про нічию з Аджагбою

Руслан Травкін — 6 травня 2025, 10:09
Розчарований, що він весь час тікав: Баколе – про нічию з Аджагбою
Мартін Баколе
Скриншот

Конголезький боксер Мартін Баколе (22-2-1, 16 КО) розчарований, що не зміг перемогти Ефе Аджагбу (20-1-1, 14 КО). Він вважає, що його суперник втікав від нього на рингу.

Про це Мартін заявив у коментарі для Seconds Out.

"Я думаю, що заслужив на перемогу, і тому трохи засмучений, що судді дали нічию. Навіть публіка кричала, що я переміг.

На прес-конференції він обіцяв мене нокаутувати. Але ти цього не зробиш, якщо постійно тікаєш. Я справді хотів влаштувати гарний бій і розчарований, що він весь час тікав", – сказав Баколе.

Мартін також додав, що хоче реваншу з Джозефом Паркером.

"Я віддаю перевагу реваншу з Паркером, тому що це той поєдинок, який мені хотілося б провести.

Цей суперник (Аджагба – прим.) знову спробує тримати дистанцію, проте бій з ним буде легшим. Однак я все ж таки обираю Паркерa", – додав він.

Нагадаємо, минулими вихідними Мартін не зміг здолати Ефе Аджагбу. Паркеру він програв нокаутом у 2 раунді наприкінці лютого.

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