WBC змушує Мікаеляна ухвалити рішення щодо наступного бою

WBC надіслала офіційного листа промоутеру чемпіона організації у важкій вазі Ноеля Мікаеляна, Дону Кінгу, вимагаючи від бійця визначитися щодо подальших планів.

Про це повідомляє BoxingScene.

Вірменський боксер має або провести поєдинок із чемпіоном Zuffa Boxing та The Ring Джаєм Опетаєю, або погодитися на обов'язковий захист титулу WBC проти Давіда Бенавідеса.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що не встановлював чіткого терміну для відповіді Кінга та Мікаеляна, однак дав зрозуміти, що у разі відмови виконувати вимоги організації боксер може втратити чемпіонський пояс.

Раніше Zuffa Boxing оголосила про проведення поєдинку Мікаелян – Опетая 12 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Водночас промоутер Бенавідеса Семпсон Левкович повідомляв, що сторони вже усно погодили всі умови захисту титулу Ноеля проти його підопічного, а для завершення угоди залишалося отримати лише підпис чемпіона.

Нагадаємо, Мікаелян у грудні здолав в реванші Баду Джека. Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 115-111 і двічі по 116-110.