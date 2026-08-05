Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Дон Кінг погрожує Мікаеляну судом за бій з Опетаєю

Олександр Булава — 5 серпня 2026, 22:53
Дон Кінг погрожує Мікаеляну судом за бій з Опетаєю
CHAMPIONING MENTAL HEALTH

Чемпіон WBC у важкій вазі Ноель Мікаелян опинився в епіцентрі суперечки між двома промоутерами та ризикує втратити титул через проти володаря поясів Zuffa та The Ring Джея Опетаї.

Про це повідомляє BoxingScene.

Промоутер німця Дон Кінг виступає категорично проти бою з Опетаєю. Він стверджує, що погодив із Левковичем (промоутером Давіда Бенавідеса) бій Мікаеляна проти Бенавідеса на 12 грудня. Ноелю за цей поєдинок пообіцяли 1 млн доларів.

Обидва промоутери погрожують судовим позовом у разі відмови боксера від зобов'язань.

Якщо Мікаелян обере бій з Опетаєю, WBC з високою ймовірністю позбавить його пояса. У такому разі Бенавідес розіграє вакантний титул WBC із наступним претендентом у рейтингу — поляком Михалом Чесляком.

Нагадаємо, Мікаелян у грудні здолав в реванші Баду Джека. Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 115-111 і двічі по 116-110.

Дон Кінг

Дон Кінг

Дон Кінг підібрав суперника для українського надважковаговика
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів
Невигадані історії. Тайсон прийшов до Трампа і запитав: "Ти спав з моєю дружиною?"
Неймовірні пригоди українця: заробив 8 млн доларів за бій в Німеччині, тренує в Лос-Анджелесі, бере участь у шоу в Ріяді
Дон Кінг підтримав президента України

Останні новини