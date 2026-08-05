Дон Кінг погрожує Мікаеляну судом за бій з Опетаєю

Чемпіон WBC у важкій вазі Ноель Мікаелян опинився в епіцентрі суперечки між двома промоутерами та ризикує втратити титул через проти володаря поясів Zuffa та The Ring Джея Опетаї.

Про це повідомляє BoxingScene.

Промоутер німця Дон Кінг виступає категорично проти бою з Опетаєю. Він стверджує, що погодив із Левковичем (промоутером Давіда Бенавідеса) бій Мікаеляна проти Бенавідеса на 12 грудня. Ноелю за цей поєдинок пообіцяли 1 млн доларів.

Обидва промоутери погрожують судовим позовом у разі відмови боксера від зобов'язань.

Якщо Мікаелян обере бій з Опетаєю, WBC з високою ймовірністю позбавить його пояса. У такому разі Бенавідес розіграє вакантний титул WBC із наступним претендентом у рейтингу — поляком Михалом Чесляком.

Нагадаємо, Мікаелян у грудні здолав в реванші Баду Джека. Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 115-111 і двічі по 116-110.