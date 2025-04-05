WBA анонсувала мінітурнір для чотирьох боксерів

Всесвітня боксерська асоціація вирішила провести мінітурнір за участю чотирьох бійців на тлі зриву поєдинку Пулєва і Вордлі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Кубрат зустрінеться з Майклом Хантером, а британець боксуватиме проти Джаррела Міллера. Фінал турніру має відбутися до 31 грудня 2025 року.

Зазначимо, що з 2021 року володарем пояса WBA залишається Олександр Усик, перемігши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, напередодні українець Віктор Вихрист і Райдел Букер провели традиційну церемонію зважування напередодні бою.