Може бути і Джошуа: Воррен висловився щодо наступного суперника Дюбуа

Чемпіон світу за версією IBF у суперважкій вазі британець Деніель Дюбуа (22-2, 21 КО) у будь-якому випадку проведе наступний поєдинок на початку 2025 року, чи це буде реванш із земляком Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) або з кимось іншим.

Про це заявив промоутер чемпіона Френк Воррен, слова якого наводить talkSport.

"Дюбуа битиметься на початку наступного року, і ми розглядаємо кілька варіантів. Я сподіваюся, що наступного тижня ми визначимося, з ким він битиметься. Це може бути (знов) Ентоні Джошуа, а може й ні. Все залежить від обставин. Але він так чи інакше вийде у ринг.

Побачимо, що буде з реваншем проти Джошуа. У мене немає проблем із цим боєм. Навпаки, я всіма руками за нього", – зазначив промоутер.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Напередодні голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх назвав дату реваншу між Джошуа та Дюбуа.