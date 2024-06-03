Воррен радить Вайлдеру завершити кар'єру

Голова Queensberry Френк Воррен вважає, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) не зможе повернутися після поразки від Чжана Чжилея (27-2-1, 22 KO).

Цитує промоутера talkSPORT.

"Я неодноразово казав йому про це, але проблема в тому, слухають вони чи ні. На жаль, у боксі вони можуть піти деінде.

Справа з бійцями полягає в тому, що вони перші дізнаються, коли їхні сили зникли, і вони вже не ті бійці, якими були, але вони будуть останніми, хто визнає це. Це проблема.

І навколо вас будуть люди, які продовжуватимуть казати: "Так, просто ще один бій, ще один". Але ви не можете цього зробити, тому що все, що ви робите, це збільшуєте пробіг, і це повернеться до вас у подальшому житті.

Я вважаю, що він повинен був повісити рукавички після того, як він бився з Тайсоном, тому що він віддав дуже багато для тих боїв.

Але тепер будемо сподіватися, що так і буде, і це буде його останній бій", — сказав Воррен.